Fietsen op het water of in de lucht: het kan op "Velodromen", een nieuwe fietsbeurs in de Brielpoort in Deinze

Deinze wil zich graag profileren als fietsstad. "Onze droom is dat de fiets voor elke Deinzenaar de eerste keuze is voor functionele verplaatsingen tot vijftien kilometer. We proberen die te verwezenlijken door de fiets een belangrijke plaats te geven in het beleid. We helpen fietsers onder andere door de realisatie van fietsbruggen, tunnels, betere fietspaden en veiligere fietsnetwerken", klinkt het.

"Maar een fietsstad zijn betekent meer dan infrastructuur aanpassen", stelt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). "In het weekend van 28 en 29 mei pakken we voor de eerste keer uit met een volledig nieuw concept: "Velodromen". Het is een expo met een totaalbeleving die alle fietsliefhebbers zal inspireren en doet wegdromen."