KAA Gent Foundation verbindt Gentse wijken met buurtvoetbaltornooi, burgemeester De Clercq geeft aftrap

Het tornooi blijkt erg populair. "Je ziet het vandaag al: hier zijn heel veel kinderen aanwezig, van verschillende pleintjeswerkingen, maar het zouden er nog meer kunnen zijn. Want we krijgen heel veel aanvragen, maar voorlopig is onze capaciteit beperkt", legt Van der Veken uit. "We hadden niet gerekend op zo veel enthousiasme, maar het is geweldig. Voetbal leeft en voetbal verbindt!"