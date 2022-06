Geslaagde algemene repetitie: Dendermonde en Ros Beiaard klaar voor meer dan 100.000 toeschouwers

Dendermonde verwacht deze middag zowat 100.000 toeschouwers, maar veel zal van het weer afhangen, en dat ziet er niet echt schitterend uit. “Ik denk dat elke Dendermondenaar om het kwartier naar de buienradar kijkt’, bevestigt de burgemeester. "Het is een beetje tussen hangen en wurgen. Dat het zal regenen lijkt een zekerheid, maar niemand kan voorspellen of het nu voor of na de middag zal zijn. De Dendermondenaren ga je niet tegenhouden, maar iedereen kijkt toch liever naar de ommegang in ideale omstandigheden, ook onze gekostumeerde medewerkers en vooral de dragers van het Ros beiaard. Want door een fikse regenbui wordt alles loodzwaar”.