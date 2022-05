Gouden Palm voor Ruben Östlund, Lukas Dhont wint Grand Prix voor "Close", ook andere Belgen vallen in de prijzen

Dat het koppel zich in woelig water bevond toen ze "De acht bergen" begonnen te maken, blijkt uit het emotionele dankwoord van Charlotte Vandermeersch. In het Frans bedankt ze eerst meermaals de jury, voor ze zich tot haar partner richt.

"We wilden een film maken die gaat over het leven, in alle kwetsbaarheid, en ook in alle sterkte. Over de vier seizoenen van het leven, die we ook hebben meegemaakt in de bergen. Felix, door die film samen te maken, zijn we enorm krachtig geweest, maar ook breekbaar. Die film heeft ons weer samengebracht. En dat was nodig. Ik bedank je met heel mijn hart, ik zie je graag", zo klonk het bij Vandermeersch voor ze van Groeningen bedankte met enkele klinkende zoenen.