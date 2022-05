Japan opent na meer dan 2 jaar grenzen voor buitenlandse toeristen, voorlopig alleen groepsreizen mogelijk

Japan had al een aantal versoepelingen ingevoerd. Momenteel worden per dag 10.000 mensen binnengelaten. Het gaat dan om zakenmensen en buitenlanders die in Japan wonen. Ook internationale studenten zijn sinds midden maart weer welkom.

Nu worden de coronamaatregelen verder gefaseerd versoepeld. Het aantal per dag toegelaten mensen wordt vanaf 1 juni verdubbeld naar 20.000. En vanaf 10 juni zijn ook buitenlandse toeristen weer welkom.

Al blijven er wel nog een aantal voorwaarden aan verbonden. Het gaat in de eerste plaats om toeristen uit 98 landen en regio's met een lage besmettingsgraad, die ook nog eens onderverdeeld zijn in drie risicogroepen. België behoort tot de groep met het laagste risico, net als Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, heel wat andere Europese landen en de Verenigde Staten. Concreet houdt dat in dat Belgen die naar Japan reizen, zich niet moeten laten testen en niet in quarantaine moeten, ook al zijn ze niet gevaccineerd.

Individuele toeristen worden echter nog niet toegelaten. Reizen naar Japan moet in groep gebeuren en georganiseerd. Transport en verblijven moeten bijvoorbeeld al vastliggen.