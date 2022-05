Kianga, de tweekoppige schildpad uit Wielsbeke, wordt vandaag 10 jaar

Kianga is ondertussen een lokale beroemdheid in Wielsbeke en omgeving. Baasje Rony gaat met haar langs in scholen en op beurzen, hij onderhoudt een eigen Facebookpagina voor zijn huisdier, en met elk EK of WK voetbal laat hij haar de uitslagen voorspellen.

Maar ook in Azië is Kianga bekend. "Ik kreeg al biedingen van mensen uit Cambodja die gespecialiseerd zijn in tweekoppige dieren", vertelt schildpaddenkweker Rony. "Ook dierentuin Pairi Daiza blijft geïnteresseerd. Ze willen Kianga daar heel graag tonen, maar ik houd de boot af. Ik heb zoveel tijd en liefde gestoken in dat beestje, ik houd ze liever bij mij. "