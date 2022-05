Chauffeur Club Brugge in levensgevaar na steekpartij in Bredene

Een veertiger uit Bredene opende donderdagavond nietsvermoedend zijn voordeur in de Noord-Edestraat toen hij door een of meerdere daders werd aangevallen. Het slachtoffer kreeg daarbij verschillende messteken. “Er is donderdagavond inderdaad een man het slachtoffer geworden van een steekpartij”, klinkt het bij politiecommissaris Dennis Goes.

“De man raakte daarbij ernstig gewond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis.” Daar zou hij in een coma gebracht zijn. Het parket opende een onderzoek naar de dader(s) van de steekpartij. In het belang van het onderzoek wordt voorlopig geen commentaar gegeven over de feiten. Het slachtoffer werkt als chauffeur voor eersteklassevoetbalclub Club Brugge.