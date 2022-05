Meer dan twintig doden bij aardverschuiving in noordoosten van Brazilië

In Groot-Recife in het noordoosten van Brazilië viel op 24 uur tijd meer dan tweehonderd millimeter regen, liet de regering van de deelstaat Pernambuco weten. Sinds de start van het noodweer kwamen er in totaal dertig mensen om. In de regio is hevige regenval geregistreerd.



Bij een aardverschuiving in de wijk Ibura in Recife zijn twintig mensen omgekomen. In Camaragibe in Groot-Recife waren er nog eens drie dodelijke slachtoffers, terwijl er twee mannen in het noorden en westen van de havenstad stierven.