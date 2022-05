Meer en meer mensen nemen ouderschapsverlof op

Wie werkt en kinderen heeft, kan tussen verschillende systemen kiezen: je kan 4 maanden ouderschapsverlof in 1 keer opnemen, halftijds, in 1/5 (bijvoorbeeld 1 dag per week vrij) of 1/10 (een halve dag per week of een hele per twee weken). Het vaakst kiezen mensen ervoor om 4/5 te gaan werken door ouderschapsverlof op te nemen. Het gaat om meer dan de helft, gevolgd door de regeling om 1/10 te gaan werken (14.775 Belgen). Op de derde plaats volgt dan de groep die halftijds gaat werken: 14.188 Belgen, iets minder dan de 1/10 regeling dus.