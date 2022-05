Strategische Oekraïense stadje Lyman in handen van Rusland, opstap naar verovering van hele Donbas?

Oekraïne leek het verlies van Lyman gisteren ook zelf toe te geven. "We hebben het stadje Lyman verloren, afgaand op ongeverifieerde gegevens", liet een adviseur van de Oekraïense president Zelenski verstaan. De inname van Lyman toont volgens die adviseur aan "dat het operationele management en de tactische vaardigheden van het Russische leger erop vooruitgaan".

Lyman wordt een strategisch stadje genoemd omdat het een belangrijk spoorwegknooppunt in de regio is. In 2014 viel het even in handen van de pro-Russische rebellen, maar het Oekraïense leger kon het heroveren. De inname van Lyman nu maakt de weg vrij naar de steden Sloviansk en Kramatorsk, verderop zuidwestwaarts aan de andere kant van de Severski Donets-rivier. Het zijn twee steden in de provincie Donetsk die nu nog in handen zijn van Oekraïne. Mochten ook die in Russische handen vallen, dan lijkt Oekraïne de provincie Donetsk steeds meer uit handen te moeten geven.