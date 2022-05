Peter De Waele (59), voormalig pedofiliespeurder en woordvoerder Europol, is overleden

Peter De Waele startte zijn carrière in 1981 bij de toenmalige rijkswacht. Hij werd onderzoeker bij de moordsectie van de federale gerechtelijke politie in Brussel. Later, vlak voor de Dutroux-crisis in 1996, richtte hij een speciaal onderzoeksteam op in de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen. Toen hij hoofd werd van die pedofiliecel, leerde ook het grote publiek hem kennen als expert.

In 2011 schreef hij het boek "Kan je een geheim bewaren". Een boek waarin hij op een begrijpelijke en genuanceerde manier antwoorden geeft op alle vragen over pedofilie, het onderzoek naar de daders en het verhoor van slachtoffers. Het boek geeft ook een inkijk in hoe pedofielen te werk gaan en geeft concrete tips aan ouders om hun kind weerbaarder te maken.