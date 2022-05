Politie schiet gewapende man neer in Eernegem na oproep over moeilijkheden

In de vroege ochtend werd politiezone Kouter opgeroepen voor moeilijkheden in een woning in de Kapelhoek in Eernegem, bij Ichtegem. "Wij zijn ter plekke geweest en de betrokkene bleek een wapen bij zich te hebben", vertelt burgemeester Lieven Cobbaert (Open VLD). "Op een bepaald ogenblik heeft de politie geoordeeld dat hun eigen veiligheid in gevaar was. In het kader van zelfverdediging hebben ze een schot gelost." De betrokkene raakte gewond en ligt momenteel in het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar.