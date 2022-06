Ruben Van Gucht is ambassadeur van zomerbar Zanzibar in Merchtem

Ruben Van Gucht lijkt alomtegenwoordig met een onverwacht huwelijk met de Kroatische atlete Blanka Vlašić en de aankondiging dat ze een kindje verwachten tegen het einde van het jaar. Gisteravond opende Van Gucht in Merchtem de ondertussen bekende zomerbar Zanzibar. Van Gucht groeide op in Londerzeel en woonde lang in Brussegem, een deelgemeente van Merchtem.

"Zelf organiseer ik niet mee, maar ik ken de organisatoren goed", vertelt Van Gucht. "Ik zal als ambassadeur wat reclame maken, want ik vind dit soort ondernemerschap belangrijk in een landelijke regio als Merchtem en Londerzeel. Zo valt er dicht bij huis, in een veilige omgeving, heel de zomer wat te beleven."