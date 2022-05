Spanning tussen Congo en Rwanda loopt op: Kinshasa schort vluchten van RwandAir op

De oorlog in het oosten van Congo duurt nu al meer dan 20 jaar en is niet los te zien van de volkenmoord van 1994 in Rwanda, de machtsovername in Kigali door het Tutsi-rebellenleger van huidig president Paul Kagame en de daarop volgende vluchtelingenstroom van Hutu's naar Congo.

Sindsdien mengt Kigali zich geregeld in het sowieso al instabiele Oost-Congo: in de eerste plaats om er de Rwandese Hutu-rebellen aan te pakken die een bedreiging vormen, maar ook de enorme bodemrijkdommen in de regio zijn voor de Rwandezen erg interessant.

Het zwakke Congolese leger is er al die jaren maar deels in geslaagd om het hele oosten van het land onder controle te houden. Er zijn verschillende rebellenbewegingen actief, vaak met steun van buurlanden als Rwanda. Een van die groepen is de "Mouvement du 23 Mars", genoemd naar de datum van een vredesakkoord in 2009 tussen de Congolese regering en een voorloper van dit rebellenleger van Congolese Tutsi's.

In 2012 en 2013 namen de M23-rebellen al eens een groot deel van de provincie Noord-Kivu in en bezetten ze zelfs even de provinciehoofdstad Goma.