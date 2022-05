Trump op bijeenkomst Amerikaanse wapenlobby: "Geef burgers die de wet volgen wapens tegen het kwaad"

Vos verwacht niet dat de schietpartij op de basisschool in Uvalde de doorslag zal geven om de wapenwetgeving te hervormen. "Het is de tweede keer in tien jaar tijd dat een basisschool overhoop wordt geschoten door een schutter die er zelf ooit op school zat. Onder president Obama gebeurde destijds niks, onder president Biden zal er waarschijnlijk evenmin iets gebeuren. Er heerst meer boosheid en verdriet dan ooit, maar tegelijkertijd is er ook een soort gelatenheid. Van "dit kan toch niet verder" ging het naar "er gebeurt waarschijnlijk toch niks"."