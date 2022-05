Wapenembargo tegen Libië wordt nog vaak geschonden

De lidstaten blijven het embargo "ongestraft schenden", door wapens naar Libië te voeren, aldus een samenvatting van het rapport dat AFP kon inkijken. Volgens het rapport is "het grootste deel van het Libische territorium nog steeds door gewapende groepen gecontroleerd".

"De constante aanwezigheid van Tsjaadse, Soedanese en Syrische strijders en van privémilitia in het land is nog steeds een ernstige bedreiging van de veiligheid in Libië en in de regio", aldus de experts ook.

Volgens de Britse krant The Guardian, die het volledige rapport kon inkijken, wijzen de experts ook opnieuw met de vinger naar de Russische Wagner-groep, die dicht bij het Kremlin zou staan en die mijnen zouden geplaatst hebben in gebieden waar burgers wonen in Libië, zonder door te geven waar de explosieven juist liggen.

De experts laken ook ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht in het land, "op een grote schaal en volledig ongestraft". "Zeven gewapende groepen in het bijzonder grijpen systematisch terug naar willekeurige en illegale opsluitingen van vermoedelijke opposanten", klinkt het in de samenvatting.

Tot slot geven de experts aan dat ze gevallen van piraterij hebben geïdentificeerd tegen handelsschepen.

De situatie in Libië is erg chaotisch sinds de val van het regime van Moammar Kadhafi in 2011 na een internationale militaire interventie. Het land telt sinds maart twee rivaliserende regeringen, zoals dat ook al het geval was tussen 2014 en 2021. Er lijken voorlopig ook geen oplossingen in zicht voor de politieke crisis.