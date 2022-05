2.000 Thuisfans worden muisstil bij hernieuwing huwelijksbeloften Tamara en Bob In Hasselt

Het was de eerste keer dat de acteurs opnieuw contact hadden met het publiek sinds corona. “Voor veel "Thuis"-fans is het geweldig om na twee jaar opnieuw in contact te komen met de acteurs”, glundert fan Mathilde Standaert. “Voor veel fans is die trouw van Tamara en Bob toch iets heel speciaals."

Ook de acteurs zijn blij dat ze opnieuw contact hebben met het publiek. “Er waren veel mensen die ons berichtjes stuurden via Instagram of ons aanspraken in de supermarkt”, zegt Priem. “Wanneer we elkaar nog eens konden zien, of wanneer er nog eens een "Thuis"-dag zou komen. Hoe mensen daarin opgaan, da’s heel bijzonder om te zien."