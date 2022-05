Allereerste regenboogoptocht in Meetjesland lokt amper volk

“Volgend jaar gaan we al zeker een andere datum kiezen”, zegt voorzitter Johan Eeckhoudt. “De jeugdverenigingen van Assenede wilden komen, maar hebben examens. Een datum vroeger in mei, zou dus veel beter zijn. Dit jaar waren we in Assenede, maar we hopen elk jaar in een andere gemeente te gast te zijn. Ik weet dat Evergem en Wachtebeke al interesse tonen. Ik heb ook contact gehad met het stadsbestuur van Eeklo en die zouden volgend jaar zelfs graag een regenboogfeest organiseren in de stad.”

Volgens Eeckhoudt is het belangrijk om ook in het Meetjesland naar buiten te komen. “Het is belangrijk om te tonen dat we er zijn. In Gent, Antwerpen of Brussel kunnen holebi’s op veel plaatsen terecht. Maar ‘op den buiten’ zijn er voor ons veel minder mogelijkheden. Het Meetjesland heeft echt nood aan een ontmoetingsplaats, waar de LGBTQ+-gemeenschap mekaar kan ontmoeten.”