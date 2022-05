Ruim 116.000 bezoekers voor Batibouw, volgende editie wordt ingekort

"We wisten dat het een uitdagende editie ging worden", zegt Frédéric François, CEO van Fisa, dat Batibouw organiseert. "De economische context met materiaalschaarste en hogere prijzen zorgt voor onzekerheid en een afwachtende houding bij heel wat consumenten. Daarbij konden we dit jaar eenmalig niet profiteren van onze vaste plek op de agenda en moesten we uitwijken naar midden mei. Traditioneel een periode waarin Belgen al een druk programma hebben, van citytrips tot lentefeesten. Dat hebben we logischerwijze ook gevoeld."