BEKIJK - 32.000 deelnemers liepen de 20 kilometer van Brussel: "Ik wilde koningin Mathilde zien meedoen"

Amaury Paquet heeft zichzelf opgevolgd als winnaar van deze editie. De 31-jarige Paquet haalde het in 1u00:01, precies een halve minuut trager dan vorig jaar. Duatlonspecialist Arnaud Dely werd tweede in 1u00:22, Pierre Denays finishte als derde in 1u01:44.

Bij de vrouwen volgde de Britse Sophie Wood Florence De Cock op als winnares. Wood haalde het in 1u11:11, voor de eerste Belgische Roxane Cleppe, die 1u12:30 klokte. De Italiaanse Irène Tozi, die 1u13:56 neerzette, mocht mee het podium.