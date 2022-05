Meer dan 85.000 mensen hebben de ommegang van het Ros Beiaard in Dendermonde bijgewoond. Volgens de organisatoren is alles vlot verlopen en zijn er geen incidenten gemeld. "Wanneer het Ros Beiaard opnieuw op stal gaat, is er het grote emo-moment. Dat is het moeilijkste moment. Het moet voor acht jaar op stal gaan", zegt een geëmotioneerde burgemeester Piet Buyse in "Het journaal".