De "Ommegang van het Ros Beiaard" in Dendermonde vindt één keer om de tien jaar plaats, en door corona is het nu 12 jaar geleden. Elke Dendermondenaar lijkt op de been, en sommigen kunnen hun emotie nauwelijks bedwingen. Onze ploeg volgde de laatste voorbereidingen en sprak met burgemeester Piet Buyse. Bekijk hier de reportage.