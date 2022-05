Toerismesector klimt stilaan uit coronadal: bijna 10 keer meer buitenlandse boekingen in Vlaanderen

"Concreet zien we een verdubbeling van het aantal binnenlandse overnachtingen in Vlaanderen in 2021. De buitenlandse overnachtingen stegen op hun beurt met meer dan 40 procent. Ook voor dit voorjaar schetst de boekingsmodule een zeer positief beeld. Het aantal boekingen door buitenlandse toeristen in Vlaamse logies is praktisch vertienvoudigd in vergelijking met het voorjaar 2021", aldus Coudyser.