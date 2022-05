68 supporters opgepakt bij chaos Champions League-finale, politiek reageert: "Een schande voor Frankrijk"

Hij krijgt kritiek van voormalig presidentskandidaat Marine Le Pen. "Opnieuw is Darmanin niet in staat de orde te bewaren (...). Het is tijd om Frankrijk op orde te brengen", tweet ze. Le Pen spreekt over "een schande voor Frankrijk", woorden die ook voormalig presidentskandidaat Nicolas Dupont-Aignan in de mond neemt. Eric Zemmour, die het ook opnam tegen president Macron vorige maand, wijst naar de supporters en noemt hen "uitschot".