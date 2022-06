David Spildooren uit Sint-Niklaas volgt zichzelf op als Belgisch kampioen ballonvaren

Aan de competitie namen ballonvaartteams uit elf verschillende landen deel. In Vielsalm kregen de piloten verschillende opdrachten. Daarbij moesten ze onder andere zo dicht mogelijk tegen een bepaald doel varen en daar een marker laten vallen. Wie telkens het dichtste bij het punt was, won de opdracht.

De eerste in de algemene rangschikking was de Brit Dominic Bareford. David Spildooren was met zijn vierde plaats de beste Belg in de ranking en werd dus Belgisch kampioen. De tweede plaats ging naar de West-Vlaming Tom Deleersnyder. De derde plaats was voor Kenian Dekein, ook een Sint-Niklase ballonvaarder.



David Spildooren, die als lijnpiloot op Airbus A320 werkt bij Brussels Airlines, heeft al veel records achter zijn naam staan. In januari brak hij nog het duurrecord ballonvaren. Eerder kon hij ook al de langste ballonvaart in kilometers op zijn palmares schrijven. De ballonvaarders trekken in september naar het wereldkampioenschap ballonvaren in het Sloveense Murska Sobota.