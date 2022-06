Dovensportdagen in Brugge: “Dankzij goede afspraken kunnen we winnen van tegenstanders die wel kunnen horen”

“Er is een klein nadeel als je niet hoort tijdens het sporten”, zegt Lennert. “Zo kunnen wij niet naar elkaar roepen. Als je bij padel bijvoorbeeld achter elkaar staat, kan je niet roepen waar je staat of dat je de bal gaat pakken. En zo botsen we wel eens tegen elkaar. Wij moeten kunnen zien waar iemand of de bal is. Daarom maken we op voorhand goede visuele afspraken. En zo kunnen we ook winnen in de gemengde competities.”

“Het goede aan padel is dat je met vier moet zijn om het te kunnen spelen”, vult Bart aan. “We moeten dus altijd met vier afspreken en dat is goed om onze sociale contacten te onderhouden.”