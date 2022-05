Embargo op Russische olie? Gemakkelijker gezegd dan gedaan: hoe het dossier de Europese top overschaduwt

Het oorspronkelijke pakket is al fors afgezwakt. Momenteel ligt alleen nog een embargo op tafel van olie die via tankers uit Rusland wordt ingevoerd, ongeveer tweederde van de totale olie-invoer uit Rusland. Hongarije, Tsjechië en Slovakije hebben geen havens, en voeren Russische olie uitsluitend in via de Droezjba-pijpleiding, die nog uit het Sovjettijdperk dateert (Droezjba betekent "vriendschap" in het Russisch). Slovakije voert bijna 100 procent van zijn olie in via die pijpleiding, Tsjechië en Hongarije elk meer dan de helft. Vooral Hongarije verzette zich van in het begin fel tegen het olie-embargo. Door de drie landen meer tijd te geven, en financiële hulp voor de bouw van andere pijpleidingen en raffinaderijen probeerde men hen eerst achter het sanctiepakket te krijgen.