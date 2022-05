Europees importverbod op Russische olie blijft mogelijk beperkt tot aanvoer over water

De Europese lidstaten hebben nog steeds geen akkoord gevonden over een verbod op de import van Russische olie. Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van een verbod dat in de eerste plaats enkel geldt voor de aanvoer van olie over het water. Maandagochtend komen de ambassadeurs van de EU-landen opnieuw samen, enkele uren voor de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders in Brussel van start gaat.