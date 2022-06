Foodfestival Antwerpen Proeft groot succes: "Elke dag een aantal gerechten volledig uitverkocht"

Antwerpen Proeft is een groot succes dit jaar. "Alles is een schot in de roos bij deze editie: de opkomst, de sfeer en chefs die elkaar terugzien na twee jaar. Het was over de koppen lopen, zeker met Hemelvaart. Op de lichte regen van vandaag na, is alles vlekkeloos verlopen", zegt Ward Ramaekers.