Amerikaanse vicepresident Kamala Harris wil verbod op aanvalswapens na schietpartij in Texas

Elke schietpartij in de Verenigde Staten doet het debat over het wapenbezit weer oplaaien. Ook nu weer, na de schietpartij eerder deze week in een school in Uvalde, in Texas. Een jongeman van 18 schoot er 19 kinderen en 2 leerkrachten dood. Het recht op het bezit van een wapen is verankerd in de Amerikaanse grondwet. De Democraten willen dat veranderen, maar ze vinden daarvoor geen meerderheid in het Congres.

Als het van vicepresidente Kamala Harris afhangt, zou op zijn minst het recht op het bezit van automatische geweren afgeschaft moeten worden. "Als het over wapengeweld gaat, weten we wat hiertegen werkt. Het gaat onder meer over een verbod op aanvalswapens. Zo'n wapen is voor een specifiek doel ontworpen: om veel mensen in korte tijd te doden", zei Harris tegen de pers nadat ze de begrafenis van een van de slachtoffers van een eerdere schietpartij in Buffalo had bijgewoond.