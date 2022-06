Hoog bezoek in Genk: koningin Paola viert het 60-jarig bestaan van Italiaanse kerk Missione Cattolica

"Het is een grote verrassing voor mij en voor de hele gemeenschap dat koningin Paola hier vandaag aanwezig wil zijn", begint priester Gregorio Aiello enthousiast, die vlak voor de ingang van de kerk een kort gesprek had met koningin Paola in het Italiaans, haar moedertaal. "Het is een teken van aandacht niet alleen voor de gemeenschap, maar zoals de koningin zelf al zei ook een moment om alle mijnwerkers van de jaren 50 te eren."