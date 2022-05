In Seine verdwaalde orka is ziek en wordt ingeslapen

Volgens de Marine Mammal Research Group (GEEC) werd de walvis begin april voor het eerst waargenomen door de bemanning van een trawler, ongeveer 30 kilometer uit de kust van Normandië. Sindsdien is de orka keer op keer gesignaleerd langs de kust, in de monding van de Seine en zelfs zo'n 60 kilometer stroomopwaarts in de Seine bij Yainville.