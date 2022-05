Amerikaanse president Joe Biden in Uvalde om medeleven aan slachtoffers en naasten te betonen

Het is de tweede keer in evenveel weken tijd dat Biden slachtoffers van een schietpartij een hart onder de riem moet steken. Op 17 mei zakte hij naar Buffalo in de staat New York af, nadat daar enkele dagen eerder tien zwarte mensen werden doodgeschoten in een supermarkt door een 18-jarige man die zichzelf omschreef als een “blanke supremacist”.