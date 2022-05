Elfde editie "1.000 km voor Kom op tegen Kanker" levert recordbedrag van 6.073.000 euro op

Het geld zal worden gebruikt voor kankeronderzoek, meer bepaald onderzoek gaat dat een directe meerwaarde biedt voor de behandeling van de kankerpatiënt én waarvoor er onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie. Denk maar aan onderzoek naar de behandeling van zeldzame kankers, waar het aantal patiënten vaak te klein is om commercieel interessant te zijn, of omdat er niet meteen een effect is op de verkoop.