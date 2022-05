Paus Franciscus maakt bisschop Luc Van Looy kardinaal: wat houdt die functie precies in? 

Van Looy werd in de jaren 70 priester en studeerde theologie. Hij was daarna jarenlang actief als missionaris in Zuid-Korea. Hij werkte ook in Rome en ging ook op missie naar Afrika en Centraal-Amerika. Twintig jaar geleden werd Van Looy door paus Johannes Paulus II benoemd tot bisschop van Gent, in 2018 legde hij dat ambt officieel neer. Hij was toen al de 75 gepasseerd en ging op emeritaat. Hij werd opgevolgd in Gent door Lode Van Hecke, de gewezen abt van de abdij van Orval.