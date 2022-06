Man van 87 in levensgevaar na brand in Deurne

De brand in Deurne zorgde voor veel rook die ook bij de buren naar binnen kwam. Een buurvrouw had te veel rook ingeademd en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ook een van de hulpverleners is naar het ziekenhuis gebracht. Hij liep lichte verwondingen op bij de reddingsoperatie. De bewoner van het huis is er het ergste aan toe. De man van 87 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Vijf dieren die in een terrarium leefden, hebben de brand niet overleefd. Vermoedelijk is de brand accidenteel ontstaan.