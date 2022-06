Druivenslalom in Overijse is een van de weinige slalomwedstrijden die nog overblijft

"Dit is nog een ouderwetse slalom waar het op stuurmanskunsten aan komt", vertelt Guy Debecker, de voorzitter van autoklub Zavelenborre. "Hier moet je echt behendig zijn in rijden, remmen, sturen, optrekken en inschatten. De piloten kunnen op dit kleine terrein met veel bochten ook nog wat show geven."

Johan Dewil is één van deelnemers. Hij is blij dat hij zich nog eens kan uitleven. "Oefenen kan en mag niet in Vlaanderen, er zijn geen oefenterreinen meer. Het leukste is de zwaartekracht, die duwt en trekt. Mijn wagen, een Opel Kadett, kan naar 100 kilometer op vier seconden. Vroeger waren er een dertigtal wedstrijden per jaar, nu nog maar tien."