Overbuur voorkomt dat feestzaal SKC in Wemmel uitbrandt

Een hoop afval die in brand is gestoken, zette feestzaal SKC bijna in lichterlaaie. Buurman Armand Hermans kon net op tijd de vlammen blussen. “Ik woon tegenover de feestzaal”, vertelt Hermans. “Toen we ’s avonds met de wagen thuis kwamen, zag ik vlammen aan de deur van de feestzaal. Daar was een hoop afval tegen gegooid en in brand gestoken. Ik ben meteen naar huis gelopen en heb emmers water gehaald om het vuur te blussen. Ik was maar net op tijd.”