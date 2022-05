BEKIJK - Pro-Russische politici in Oekraïne keren zich tegen Poetin: "Zelenski is de opperbevelhebber en ik steun hem volledig"

Na drie maanden oorlog in Oekraïne overheersen bij de grote meerderheid van de bevolking sterke anti-Russische gevoelens, ook bij politici die voor de inval van Rusland uitgesproken pro-Russisch waren. Jan Balliauw sprak met Alexander Vilkoel, die drie jaar geleden de presidentskandidaat was van de pro-Russische oppositie. "Ik steun de strijdkrachten van Oekraïne en de opperbevelhebber Zelenski volledig", zegt Vilkoel in "Het journaal".