Rolstoelgebruiker klaagt slechte toegankelijkheid Noorderterras aan: "Ik wil de zon zien ondergaan"

Johan Poppelaars klaagt de beperkte toegang tot het Noorderterras in Antwerpen aan. Hij heeft multiple sclerose en verplaatst zich met een zware elektrische rolstoel. "Voor de verbouwingen kon je gemakkelijk via een brug rechtstreeks op de wandeldijk geraken, maar door de verbouwingen is dat nu met trappen", legt hij uit. "Ik moet dus de lift nemen, maar die werkt enkel als het museum zelf open is, tussen 10 uur en 18 uur."