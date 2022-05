Het Ros is vertrokken: "Wat een sfeer hier op de Grote Markt", reageert burgemeester van Dendermonde

100.000 mensen: dat is meer dan de wei van Rock Werchter en het Sportpaleis samen. En zoveel volk is er op dit moment in de straten van Dendermonde voor de Ros Beiaardommegang. Sinds 9 uur deze ochtend is de binnenstad dan ook afgesloten voor alle verkeer. Er zijn slechts een aantal toegangswegen, waar je streng wordt gecontroleerd voor je de stad binnenmag. De stad Dendermonde was tot in de puntjes voorbereid om een massa volk te ontvangen en nu kan het spektakel beginnen.