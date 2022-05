Servië tekent driejarig contract voor Russisch gas aan gunstig tarief

De voorbije weken nam de druk vanuit de VS en de EU toe om het Servische beleid tegenover Rusland te veranderen. Met het oog daarop zei Vucic dat het "niet makkelijk is om te zeggen hoe lang Servië nog in staat zal zijn om een onafhankelijke, soevereine koers te volgen". Hij maakte in zijn gesprek met Poetin ook de Servische wens over om de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk te beëindigen.