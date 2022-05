Sikh-tempel Gurdwara in Vilvoorde feestelijk heropend

Kuldip Mali staat in voor de juridische kant van de Sikh-tempel in Vilvoorde. Ze is heel enthousiast dat de tempel weer open mag: "In Vilvoorde zelf wonen niet zo veel Sikhs, maar in de rest van de Vlaamse Rand en in Brussel wel. Wekelijks verwachten we toch zo'n 300 mensen. Die kunnen hier dag en nacht terecht. We zijn alle dagen open. Het is echt fijn dat we weer kunnen samen zijn. In totaal leven er zo'n 10.000 Sikhs in België."