Vandalen vernielen terreinen en spelersbank van KVC Deerlijk Sport

Vandalen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag lelijk huisgehouden op de velden van voetbalclub KVC Deerlijk Sport. “Vrijdagochtend rond 9 uur heeft een van de medewerkers vastgesteld dat iemand met een voertuig op het terrein heeft gereden”, vertelt François Termont, terreinverantwoordelijke bij KVC Deerlijk. “Hij is daarna met een soort quad tegen de spelersbank gereden, waardoor die volledig kapot is.”

Door het nachtelijk bezoek is er schade aan het oefenterrein en het terrein van de jongeren. “Dat staat vol bandensporen. De velden waren pas ingezaaid en dat moet nu helemaal opnieuw gebeuren. De spelersbank is ook volledig kapot en moet vernieuwd worden. Dat kost ongeveer 800 euro en dan is nog eens twee dagen werk om de velden opnieuw in te zaaien.