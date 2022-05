Oekraïense president Zelenski bezoekt voor het eerst sinds uitbreken oorlog front in Charkov

Van de militaire leiding kreeg Zelenski informatie over de strategische situatie aan het front. Met gouverneur Oleg Sinegoebov sprak hij dan weer over de schade aan niet-militaire infrastructuur. Volgens Sinegoebov zijn in Charkov en omgeving meer dan 2.000 huizen verwoest. Nog steeds is 31 procent van het grondgebied onder Russische controle. Het Oekraïense tegenoffensief in april en mei leidde volgens Sinegoebov tot de bevrijding van vijf procent van het gebied.