33 extra winkels in Halle krijgen waterschotten als bescherming tegen overstromingen

Ondanks dat er extra winkels waterschotten krijgen, komt er wel kritiek van de handelaars zelf. "De handelaars hadden die schotten in juni van vorig jaar al aangevraagd", zegt voorzitter van Verenigde Handelaars Halle, Anke Van Rossom, die zelf een winkel heeft in de Basiliekstraat. "Ik ben wel heel tevreden dat we de schotten krijgen, want die zijn meer dan nodig, maar het stadsbestuur komt er alleen een beetje laat mee."