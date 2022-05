60 kevers uit Turkije gaan processierupsen te lijf in serres in Bokrijk en Ranst

De keuze voor de poppenrovers is volgens Luc Crèvecoeur, onderzoeker van het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) overduidelijk: “De grote poppenrover is de grootste vijand van onze processierups. We willen een grote natuurlijke vijand gebruiken in plaats van een bestrijding met producten.” Bovendien was de soort vroeger aanwezig in België, maar is ze door het gebruik van onder meer DDT uitgeroeid geraakt: “Genetisch gezien is het dezelfde soort, dus we doen geen faunavervalsing. Dat is ook belangrijk.”