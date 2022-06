Amerikaan uit Sint-Pieters-Leeuw veroordeeld voor verspreiding kinderporno via wifi-netwerk van 90-jarige buurvrouw

Het Belgisch gerecht werd - zoals vaker in dossiers rond kinderporno - door de Amerikaanse autoriteiten verwittigd dat er via een IP-adres uit Sint-Pieters-Leeuw kinderporno op het wereldwijde web werd geüpload. Toen de politie een huiszoeking uitvoerde op het adres van de internetverbinding, kwamen de speurders oog in oog te staan met een 90-jarige vrouw die compleet uit de lucht viel.