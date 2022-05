Antwerpse gokkantoren dichtbij scholen en ziekenhuizen moeten sluiten

De vergunning om een gokkantoor uit te baten, is slechts voor drie jaar geldig. Dat maakt dat de verschillende wedkantoren niet meteen hun deuren moeten sluiten, maar dat wel moeten doen wanneer ze een nieuwe vergunning aanvragen. “Er zijn in totaal 36 gokkantoren in Antwerpen, dat is erg veel”, vertelt Bart De Wever (N-VA), burgemeester Antwerpen.