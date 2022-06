AP Hogeschool Antwerpen opent nieuw gebouw: campus Spoor Noord na 10 jaar voltooid

In totaal is er in campus Spoor Noord plaats voor zo’n 7.500 studenten, waaronder 2.000 in de nieuwe campus Viaduct. “Het gebouw is voornamelijk een overloop voor andere campussen. Het is niet dat hier veel opleidingen in het gebouw zelf gehuisvest zijn. Het is eerder de plek waar je naartoe gaat als je aan een bepaald project moet werken gedurende een bepaalde periode”, aldus algemeen directeur Pascale De Groote.